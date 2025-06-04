Muğla'da Yerel Taraflar Konferansı ve İklim Deklarasyonu Yayımlandı

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, iklim krizine karşı mücadele ve uyum stratejilerini belirlemek amacıyla Dünya İklim Günü'nde düzenlediği 'Yerel Taraflar Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı.

Muğla'nın geleceğini planlamak adına 15 Mayıs Dünya İklim Günü'nde gerçekleştirilen Yerel Taraflar Konferansına yerel yönetimler, kamu kurumları, üniversiteler, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 46 kurum ve kuruluştan 176 temsilci katılmıştı. Kentsel planlamadan tarıma, su yönetiminden sosyal adalete kadar 10 ana başlıkta yürütülen tartışmalarda, ulusal ve uluslararası iklim hedefleri çerçevesinde yerel strateji ve eylemler belirlendi. Konferansta ayrıca sürdürülebilir çözümler geliştirildi ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. Toplantının sonunda "Muğla İklim Deklarasyonu" hazırlandı.

Toplumsal farkındalığı artırmayı ve yerel iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan bildirge, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sanal İklim Merkezi'nde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak yayımlandı. Yayımlanan Muğla İklim Deklarasyonu, https://iklim.mugla.bel.tr adresinden erişime açıldı.

"Doğayla birlikte bir gelecek kurmak zorundayız"

Yayımlanan Muğla İklim Bildirgesi hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İklim krizi, artık geleceğin değil bugünün meselesidir. Muğla gibi doğal zenginlikleriyle öne çıkan bir şehirde, bu krize kayıtsız kalmak mümkün değildir. Bu nedenle yerel yönetim olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. İklimle uyumlu bir yaşamı mümkün kılmak için bilimle, toplumla, sivil örgütlerle birlikte hareket ediyoruz. 15 Mayıs Dünya İklim Günü'nde gerçekleştirdiğimiz Yerel Taraflar Konferansı, sadece bir buluşma değil, ortak akılla geleceğimizi şekillendirme iradesinin somut bir göstergesidir. Hazırladığımız Muğla İklim Bildirgesi, bu sürecin en değerli çıktılarından biridir. Bizler, doğaya rağmen değil doğayla birlikte bir gelecek kurmak zorundayız. Bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, katkı sunan her bir katılımcıya teşekkür ediyorum. İklim dostu, dirençli ve adil bir Muğla için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.