Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden, Datça ve Ula'ya 360 Milyon TL'yi Aşan Yatırımlar

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Datça ve Ula ilçelerinde devam eden yatırımları yerinde inceledi, çalışmaların ilerleyişine ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Datça ve Ula'daki yatırımları yerinde inceledi. Datça'da 300 milyon TL'lik 52 kilometre yol çalışmaları ile bakımevi, kısa mola merkezi ve mezarlık projelerinin durumu hakkında bilgi aldı. Ula ilçesinde ise Akçapınar, Şirinköy, Gökova ve Ataköy mahallelerinde toplam 58 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Yılmaz, saha ekipleriyle sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Sarayyanı Mahallesi'nde başlatılan 5 milyon TL'lik taş duvar, durak cebi ve kaldırım çalışmaları da incelendi.

İnceleme programının son durağında, Azmak Nehri'nin korunması amacıyla gerçekleştirilen 240 metre uzunluğunda inşa edilen çevreyle uyumlu ahşap kompozit korkuluk imalatı yerinde değerlendirildi.

"Yol altyapı çalışmalarını yerinde denetledik"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, şunları söyledi:

"Bugün Ula ve Datça'da, Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın "Bütüncül Hizmet" vizyonunun sahadaki yansımalarını yerinde inceledik. İlk durağımız Datça'ydı. Datça'da planladığımız toplam 52 km'lik yol altyapı çalışmasının büyük kısmını turizm sezonu öncesinde, tamamını ise Ekim ayında bitireceğiz.

Bir sonraki durağımız Ula'ydı. Akyaka'da Azmak Nehri'ni koruma altına aldığımız çalışmayı; Ula'nın Ataköy, Şirinköy, Akçapınar ve Sarayyanı mahallelerinde gerçekleştirilen yol altyapı çalışmalarını yerinde denetledik. Sadece Ula'da 16.5 kilometre yolu tamamlamanın gururunu yaşıyoruz."

"Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Datça ve Ula'da yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Muğla'nın tüm ilçelerinde ihtiyaçlara yönelik, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Aras, "Muğla genelinde hayata geçirdiğimiz yol ve altyapı yatırımlarının toplam maliyeti 2 milyar 272 milyon 422 bin TL'ye ulaştı. Muğla'mızın 13 ilçesinde hiçbir ayrım gözetmeden, bütüncül bir anlayışla hizmet üretiyoruz. Yol, altyapı, sosyal donatı alanları ve çevre yatırımlarıyla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Datça ve Ula'da yürütülen çalışmalar da bu vizyonumuzun somut birer örneğidir. Muğla'yı bugün için değil, gelecek kuşaklar için planlamaya devam edeceğiz" dedi.