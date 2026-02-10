Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kolejler Bölgesinde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kolejler Bölgesinde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı

10.02.2026 14:19  Güncelleme: 15:53
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinin Kolejler bölgesindeki yol yapım çalışmalarını tamamlayarak ulaşım konforunu artırdı. Yapılan asfalt çalışmaları bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesindeki okullar ve iş yerleri açısından önem taşıyan Kolejler bölgesinde başlattığı yol yapım çalışmalarını tamamlayarak, ilçenin ulaşım konforunu artırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. İlçe belediyeleriyle koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar kapsamında yol yapım, bakım ve onarım faaliyetleri kentin dört bir yanında devam ediyor. Menteşe ilçesinde özellikle yoğun kullanılan güzergahlarda yol konforunu ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik sıcak asfalt uygulamaları gerçekleştirildi.

Kolejler bölgesinde MUSKİ tarafından kanalizasyon altyapısı tamamlanan güzergahlarda yatırım yapmayı planlayan tüm altyapı kurumları da çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 10, 10/1, 14, 15, 19 ve 22'nci sokaklarda toplam 2 bin 600 metre boyunca zemin düzenleme, plentmiks temel serimi ve sıcak asfalt imalatları gerçekleştirildi.

Bölgede yer alan okullar ve iş yerleri açısından önem taşıyan güzergahlarda çalışmalar hızla tamamlanarak yollar yeniden trafiğe açıldı. Bölgenin modern bir görünüm kazandırılması için çevre düzenlemesi ve kaldırım çalışmalarına devam ediliyor.

Yol yenileme çalışması bölge halkını memnun etti

İşletmeci Seyfi Ferek, asfalt çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yollarımızda asfalt çalışmasının yapılması bizleri çok sevindirdi. Sürücü kursu işletmecisi olarak adaylarımız bu yollarda eğitim görüyor. Adaylarımız eğitim alırken bu yolu kullanmaktan oldukça mutlu. Yapılan çalışmadan çok memnunuz. Büyükşehir Belediyemize ve Menteşe Belediyemize bu hizmet için teşekkür ederiz" dedi.

Öğretmen Yasemin Işık, "Bu yol yenilenirken zorluğunu çektik ama çalışmalar tamamlandığı için şimdi çok mutluyuz. Artık güvenle araç kullanabileceğimiz ve araçlarımızı rahatça park edebileceğimiz bir yola kavuştuk. Daha önce yollarımız çok kötüydü ve araçlarımız zarar görüyordu. Şimdi ise güvenli ve konforlu bir yola sahibiz" diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şöyle konuştu:

"Muğla'mızı bütüncül bir yaklaşımla geleceğe hazırlıyoruz"

"Muğla'mızda büyükşehir–küçükşehir ayrımı yapmadan, nerede ihtiyaç varsa orada olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getiren her yatırımı önceliğimiz olarak görüyoruz.Muğla'nın merkezinden en uzak noktasına kadar, kentimizin tamamında planlı ve kalıcı hizmetler üretiyoruz. Muğla'mızı bütüncül bir yaklaşımla geleceğe hazırlıyoruz. Amacımız; hem bugün hem de uzun yıllar boyunca vatandaşlarımıza güvenli, konforlu ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı sunmaktır. 2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL'lik yatırımla 236 bin 800 metre yeni yol yapımı ile 440 bin metre yol bakım ve onarım çalışmasını tamamladık. 2026 yılında ise 4 milyar 150 milyon TL'lik bütçeyle 521 bin metrenin üzerinde yol çalışmasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Muğla'mızın her ilçesinde yol yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

