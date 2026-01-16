Muğla Büyükşehir Belediyesi, Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda Yenileme Çalışmalarını Sürdürüyor

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda yürütülen bakım, onarım ve tadilat çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tiyatro, yenilenen yüzüyle sanatseverlerin kullanımına sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda onarım ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Proje doğrultusunda yapının iç ve dış mekanlarında yenileme çalışmaları gerçekleştirilirken, zemin ve tavan kaplamaları da güçlendiriliyor. Sahne alanı, çağdaş donanıma uygun şekilde yeniden düzenlenirken, engelli vatandaşlar için erişilebilir alanlar oluşturuluyor. Çalışmalar kapsamında sanatçı ve protokol odaları, fuaye alanı ile idari ofisler gibi destekleyici birimler de projeye dahil ediliyor. Dış alanlarda ise taş duvar uygulamalarıyla peyzaj düzenlemeleri yapılacak, dış merdivenler yeniden düzenlenecek.

"Kültür ve sanatı destekleyen yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Şadan Gökovalı, Muğla'nın tarihine, kültürüne ve kimliğine büyük katkılar sunmuş, kent belleğinde iz bırakmış çok değerli bir aydınımızdır. Adını taşıyan bu açık hava tiyatrosu da yıllardır Muğlalıları kültür ve sanatla buluşturan önemli bir buluşma noktasıdır. Gerçekleştirdiğimiz bu yenileme çalışmalarıyla, hem Şadan Gökovalı'nın anısına yakışır bir mekan oluşturuyor hem de tiyatromuzu teknik altyapısı güçlü, çağdaş ve herkes için erişilebilir bir yapıya kavuşturuyoruz. Muğla'da kültür ve sanatı destekleyen yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.