Muğla'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

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1) MUĞLA MENTEŞE'DEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına 45 arazöz 14 su tankeri ve 313 personel ile karadan, 16 helikopter ve 8 uçak havadan gün boyu devam edildi. Jandarma ve emniyet ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı. Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurlarının çalışmasına ara verilirken, sarp ve engebeli arazide karadan söndürme çalışması sürüyor.