Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı: 31 narkotik olayına müdahale
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 31 narkotik olayına müdahale edildi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda geçen hafta 31 narkotik olayına müdahale edildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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