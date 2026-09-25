Muğla Fethiye\'de teknelerde yaralanan 2 kişi Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarıldı

Muğla Fethiye'de teknelerde yaralanan 2 kişi Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesi ve özel teknede birer kişinin yaralandığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekibi gönderildi. Teknelerden alınan 2 yaralı, botla karaya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında gezi teknesi ve özel teknede birer kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip gönderildi.
Teknelerden alınan 2 kişi, Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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