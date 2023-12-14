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MUĞLA KIRAATHANEDE OKEY OYUNU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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MUĞLA KIRAATHANEDE OKEY OYUNU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, O ANLAR KAMERADA

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kıraathanede okey oyunu oynayan grupta 2 kişi arasında kavga çıktı.

14.12.2023 - 10:00,
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MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kıraathanede okey oyunu oynayan grupta 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada taraflar ıstakayla birbirine saldırırken, 1 kişi başından yaralandı. Olay anı kameraya yansırken, arkada oturan vatandaşların kavga anında oyunlarına devam ettiği görüldü.

MUĞLA KIRAATHANEDE OKEY OYUNU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, O ANLAR KAMERADA
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: MUĞLA KIRAATHANEDE OKEY OYUNU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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