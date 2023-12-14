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MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kıraathanede okey oyunu oynayan grupta 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada taraflar ıstakayla birbirine saldırırken, 1 kişi başından yaralandı. Olay anı kameraya yansırken, arkada oturan vatandaşların kavga anında oyunlarına devam ettiği görüldü.
Son Dakika › Güncel › MUĞLA KIRAATHANEDE OKEY OYUNU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika