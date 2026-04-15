Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kütüphanelerine Kitapseverlerden Yoğun İlgi

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 38 bin esere ev sahipliği yapan kütüphanelerini bugüne dek 365 bin kişi ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sessiz bir ortamda birçok esere aynı anda ulaşılabilen, bilgiye erişimin konforlu olduğu bu kütüphanelerimiz kitap okuma oranında her zaman ilk üçte olan Muğlamızda hemşehrilerimize hizmet vermeye devam edecek" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde bulunan dört farklı özellikteki kütüphane ile vatandaşların bilgiye ulaşmasını kolaylaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi'nde 21 bin, Çocuk Kütüphanesi'nde 5 bin, Oktay Akbal Edebiyat Kitaplığı'nda 6 bin ve Ünal Türkeş Tarih Kitaplığı'nda bin 500 kitap ile okuyuculara hizmet veriliyor.

Toplam 38 bin kitap ve eseri vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Muğla sevdalısı Oktay Akbal ve Muğla'nın hafızası Ünal Türkeş'i de arşivleriyle bu yaşam merkezinde yaşatıyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi kütüphane ve çalışma salonuna bugüne kadar 7 bin 318 kişi üye oldu ve bu merkezlerden 365 bin kullanıcı yararlandı. Bugüne kadar toplam 130 bin 800 kitap da üyeler tarafından ödünç alındı.

"Yapay zekanın hayatımıza girdiği bugünlerde kitap okuma alışkanlığının devam etmesi için kütüphaneler büyük önem taşıyor"

Başkan Aras bilgi ve teknoloji çağında kütüphanelere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi ve Büyükşehir kütüphanelerinin bilginin merkezi olmaya devam edeceğini belirtti. Aras, "Yapay zekanın hayatımıza girdiği bugünlerde kitap okuma alışkanlığının devam etmesi, bilimsel araştırma ve diğer konularda önemli arşivlerden yararlanma ihtiyacı için kütüphaneler büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediye'mizin Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde bulunan ve 38 bin kitap, esere ev sahipliği yaptığı kütüphaneleri 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Sessiz bir ortamda birçok esere aynı anda ulaşılabilen, bilgiye erişimin konforlu olduğu bu kütüphanelerimiz kitap okuma oranında her zaman ilk üçte olan Muğlamızda hemşehrilerimize hizmet vermeye devam edecek" dedi.