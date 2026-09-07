Muğla Menteşe'de orman yangınına 13 helikopter ve 7 uçakla müdahale sürüyor - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de orman yangınına 13 helikopter ve 7 uçakla müdahale sürüyor

Muğla Menteşe\'de orman yangınına 13 helikopter ve 7 uçakla müdahale sürüyor
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgeye 13 helikopter, 7 uçak ve 229 personel sevk edildi; alevlerin rüzgar nedeniyle yayıldığı bildirildi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yaraş Mahallesi'ndeki ormanda saat 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 helikopter, 7 uçak, 7 arazöz, 7 su tankeri, 7 dozer, 12 iş makinası, 10 araç ve 229 personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla Menteşe'de orman yangınına 13 helikopter ve 7 uçakla müdahale sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Menteşe'de orman yangınına 13 helikopter ve 7 uçakla müdahale sürüyor - Son Dakika
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