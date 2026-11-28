Muğla Menteşe'de uçuruma düşen kişi, 3 metre aşağıdan yaralı çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Devetaşı mevkisinde bir kişi uçuruma düştü. Yaklaşık 3 metre aşağıda yaralı bulunan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından itfaiye ve polisin yardımıyla ambulansa taşınarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde uçuruma düşen kişi yaralandı.
Devetaşı mevkisinde bir kişinin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 3 metre aşağıdaki yaralıya ulaştı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak sedyeye alınan yaralı, itfaiye ve polisin de yardımıyla ambulansa taşındı.
Yaralı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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