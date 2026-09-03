Muğla Menteşe'deki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA
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