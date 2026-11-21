Muğla Milas'ta 24 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla'nın Milas ilçesindeki İncekum mevkisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince yakalanan 24 kaçak göçmen, kıyıya çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 24 kaçak göçmen sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 11.00 sıralarında İncekum mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 24 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA
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