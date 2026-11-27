Muğla'nın Milas ilçesinde parkta çıkan kavgada bıçaklanan genç, yaşamını yitirdi.

PARKTAKİ TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Aydınlıkevler Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'ndeki parkta U.H.Ç. (18) ile Devrim Gür (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.H.Ç, Devrim Gür'ü bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Gür, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gür'ün hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi ve yakınları hastane önünde büyük üzüntü yaşarken, yakınları güçlükle sakinleştirildi.

Şüpheli U.H.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.