Muğla\'nın Bodrum ilçesine Bahama bayraklı Silver Nova 351 yolcu getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahama bayraklı Silver Nova 351 yolcu getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahama bayraklı Silver Nova kruvaziyeri, Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Muğla'nın Bodrum ilçesine 351 yolcu getirdi. Çoğunluğu İrlandalı yolcuların gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmesi beklenirken, gemi akşam Santorini Limanı'na hareket edecek.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Silver Nova" isimli kruvaziyerle 351 yolcu geldi.
Bahama bayraklı, 233 metre uzunluğundaki Silver Nova, Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Bodrum'a ulaştı.
Gemide, çoğunluğu İrlandalı 351 yolcu ile 535 kişilik mürettebat bulunuyor.
Gemi, akşam Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edecek.
Gemiden inen yolcuların gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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