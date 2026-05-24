Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Milli Okçuları, Avrupa Şampiyonu Oldu

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin milli okçuları Hazal Burun ve Emircan Haney, Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin dünya şampiyonu okçusu Emircan Haney ve 2025 yılında 160 tam puan atarak yeni dünya rekorunun sahibi olan Hazal Burun, milli takımda büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na 41 ülkeden 307 okçu katıldı. Şampiyonada Hazal Burun makaralı yay kadınlar altın madalya maçında Danimarkalı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin dünya şampiyonu okçusu Emircan Haney ise makaralı yay erkekler kategorisinde altın madalya kazanarak; Türkiye'ye aynı turnuvada ikinci Avrupa Şampiyonluğu'nu getirdi.

ARAS, OKÇULARI KUTLADI

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Burun ile Haney ve antrenörleri Ejder Sözen'i kutladı. Aras, "Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen bir şampiyonada Muğla Büyükşehir Belediye'mizin iki milli sporcusu tüm rakiplerini geride bırakarak iki Avrupa Şampiyonluğu kazandı. Bu ülkemiz ve Muğla'mız için büyük bir başarı, bizler için de büyük bir gurur kaynağı. Türk bayrağımızı göndere çektiren, İstiklal Marşı'mızı okutan sporcularımız Hazal Burun, Emircan Haney ve onları yetiştiren antrenörümüz Dr. Ejder Sözen'i bir kez daha kutluyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giden, zeki, çevik, ahlaklı sporcuların yetişmesini sağlamaya, onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.