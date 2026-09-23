Muğla Ortaca\'da FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen öğretmen yakalandı

Muğla Ortaca'da FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen öğretmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Ortaca'da, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilen öğretmen yakalandı. Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan öğretmen, polis operasyonuyla gözaltına alınıp cezaevine teslim edildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilen öğretmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan H.A'nın Ortaca'da olduğu belirlendi.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
H.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA