Muğla Seydikemer'de süt organize tarım bölgesi projesinde süreç hızlandırıldı - Son Dakika
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Muğla Seydikemer'de süt organize tarım bölgesi projesinde süreç hızlandırıldı

Muğla Seydikemer\'de süt organize tarım bölgesi projesinde süreç hızlandırıldı
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Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığındaki toplantıda Seydikemer Süt Organize Tarım Bölgesi projesinin mevcut durumu ve yatırımları değerlendirildi. Su ve enerji altyapı çalışmalarının 2027 içinde tamamlanmasının hedeflendiği, kurumlar arası koordinasyonla sürecin daha da hızlandırılacağı belirtildi.

Seydikemer Süt Organize Tarım Bölgesi projesinde sürecin hız kazandığı bildirildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın başkanlığında gerçekleştirilen Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Tarım Bölgesi (TDİOTB) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, projenin mevcut durumu ve devam eden yatırımlar ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Tarım Bölgesi Müdürü ve Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli projenin son durumu hakkında bilgi verdi.

Valilik 75. Yıl toplantı salonundaki toplantıda su temini ve tahsisi, trafo merkezi ve enerji nakil hattı, yol güzergahı, taşınmaz tahsisi ile imar uygulamalarına ilişkin çalışmalar ele alındı.

DSİ tarafından yürütülen su temini ve bölgeye su ulaştırılmasına yönelik çalışmalar ile TEİAŞ tarafından sürdürülen enerji altyapısı çalışmalarının 2027 içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

İlgili kurumların eş zamanlı çalışması ve koordinasyonun güçlendirilmesiyle projenin hayata geçirilmesine yönelik süreçlerin daha da hızlandırılması kararlaştırıldı.

Seydikemer'in hayvancılık potansiyelini modern üretim altyapısıyla buluşturacak projenin üretim, istihdam ve bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkıyla ilçenin geleceğine yön verecek stratejik yatırımlardan biri olacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla Seydikemer'de süt organize tarım bölgesi projesinde süreç hızlandırıldı - Son Dakika

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