Muğla Turgutreis Yurt Müdürlüğü 191 ünite kanla Kızılay'da ilk sırada yer aldı - Son Dakika
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Muğla Turgutreis Yurt Müdürlüğü 191 ünite kanla Kızılay'da ilk sırada yer aldı

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Muğla Turgutreis Yurt Müdürlüğü 191 ünite kanla Kızılay\'da ilk sırada yer aldı
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Muğla'daki Turgutreis Yurt Müdürlüğünde, Türk Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı etkinliğinde öğrenciler 191 ünite kan bağışladı. Bu bağışlarla müdürlük, 6 Ekim'de Türkiye genelindeki Kızılay kan bağışı sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Muğla'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Turgutreis Yurt Müdürlüğünde, Türk Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı etkinliğinde öğrenciler 191 ünite kan bağışında bulundu.

Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilen organizasyona öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Gönüllü öğrenciler tarafından verilen 191 ünite kan bağışıyla Turgutreis Yurt Müdürlüğü, Türk Kızılay'ın 6 Ekim'de Türkiye genelindeki kan bağışı sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Müdürlük yetkilileri, toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan ve duyarlılık gösteren öğrencilere teşekkür ederek, kan bağışının hayat kurtarma yolundaki önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla Turgutreis Yurt Müdürlüğü 191 ünite kanla Kızılay'da ilk sırada yer aldı - Son Dakika
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