Muğla Valiliği'nden Sürücülere Uyarı

Muğla Valiliğince, Ramazan Bayramı tatili sonrası dönüş yoluna geçen sürücülere, emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, emniyet kemerinin hayat kurtaran en önemli güvenlik önlemi olduğu vurgulandı.

Paylaşımda, "Dönüş yolculuğuna çıkan tüm sürücülerimizin dikkatine, emniyet kemeri basit bir alışkanlık gibi görünse de hayat kurtaran en önemli güvenlik önlemlerinden biridir. Unutma, emniyet kemeri seni hayata bağlayan en güçlü bağdır." ifadelerine yer verildi.

Sürücülerin trafik kurallarına uymasının hayati önem taşıdığına işaret edilen paylaşımda, "BayramSensizOlmaz" etiketiyle vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yolculuk geçirmeleri temennisinde bulunuldu.