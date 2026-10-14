Muğla Valisi, İngilizlerin yabancı ziyaretçiler arasında ilk sırada olduğunu söyledi

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Türkiye'deki görevine kısa süre önce başlayan Anderson, Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay ve beraberindeki heyetle Valilik'te Akbıyık ile görüştü.

Görüşmede, Muğla'nın turizm potansiyeli hakkında bilgi veren Akbıyık, kente gelen yabancı ziyaretçiler arasında İngiliz vatandaşlarının ilk sırada yer aldığını belirtti.

İngiliz vatandaşlarının kentte huzur ve güven içinde vakit geçirmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Akbıyık, Anderson'a yeni görevinde başarılar diledi.

Büyükelçi Anderson da yürütülen koordinasyon ve işbirliği dolayısıyla Akbıyık'a teşekkür etti.