Muğla Valisi'nden Anadolu Ajansı'na Kutlama

04.04.2026 19:58
Vali Akbıyık, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Ajansı andı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA'nın kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akbıyık, mesajında, Milli Mücadele'nin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Anadolu Ajansının kuruluşundan bu yana ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik disiplininden taviz vermediğini aktaran Akbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurulduğu günden bu yana, doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla Türk basınının amiral gemisi olan Anadolu Ajansı, bugün de küresel haber ağıyla ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri güvenilir bir şekilde bizlere aktarmaya devam etmektedir. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, başta Ajansın banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, emeği geçen ve ebediyete irtihal eden tüm şahsiyetleri rahmetle anıyor, Muğla'mızda ve dünyanın dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
