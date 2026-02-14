Muğla ve Antalya'da Su Baskını - Son Dakika
Muğla ve Antalya'da Su Baskını

Muğla ve Antalya\'da Su Baskını
14.02.2026 21:19
Muğla ve Antalya'da sel nedeniyle çok sayıda ev ve sera su altında kaldı, mahsur kalanlar tahliye edildi.

Muğla ile Antalya'da su basan ev ve seralar dron ile görüntülendi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Kumluova, Karadere, Çukurincir ile Karaköy mahallelerinde çok sayıda ev ve sera, Eşen Çayı'ndan taşan suyun altında kaldı.

İlçeye bağlı Seki ovasında da yayla evleri ve tarım arazilerini su bastı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Patara, Ova mahalleleri ile Kınık Mahallesi Doğular mevkisinde sera ve evler taşkından etkilendi. Bölgede su baskınının etkisini sürdürdüğü görüldü.

Öte yandan ulaşımın sağlandığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarının başladığı belirtildi.

Bölgede yaşanan su baskını AA ekibince havadan görüntülendi. Bazı seraların büyük kısmının su altında kaldığı, sadece çatısının görüldüğü görüntülere yansıdı.

Patara Mahallesi Çayağzı mevkisinde su baskınları ve deniz suyunun rüzgarla çay yatağına ilerlemesi nedeniyle su seviyesi yükselince 20 kişi ve 35 küçükbaş hayvan bölgede mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, AKUT ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makineleri ve botlar yardımıyla mahsur kalan vatandaşları ve hayvanları güvenli bölgeye tahliye etti.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

