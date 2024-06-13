Muğla ve Aydın'da Eş Zamanlı Hayvan Hırsızlığı Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Muğla ve Aydın'da Eş Zamanlı Hayvan Hırsızlığı Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas ilçesinde hayvan hırsızlığı şikayeti üzerine başlattıkları soruşturma sonucunda 6 ay süren takibin ardından Muğla ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda sahte plakalar, ruhsatsız av tüfekleri, kartuşlar, suçtan elde edildiği değerlendirilen para, cep telefonları, hayvan kulak küpesi ve büyükbaş hayvanlar ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından tutuklandı.

13.06.2024 19:55
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Muğla ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı hayvan hırsızlığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas ilçesinde hayvan hırsızlığı şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

6 ay süren takibin ardından Muğla ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evleri ile eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 çift sahte plaka, 3 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait çok miktarda kartuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 9 cep telefonu, 6 kullanılmamış hayvan kulak küpesi, 19 kullanılmış hayvan kulak küpesi ile 2 büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla ve Aydın'da Eş Zamanlı Hayvan Hırsızlığı Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla ve Aydın'da Eş Zamanlı Hayvan Hırsızlığı Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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