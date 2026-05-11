Muğlaspor 1. Lig'de: Penaltı Zaferi

(MUĞLA) - Nesine 2. Lig Play-Off Beyaz Grup Finali'nde Seza Çimento Elazığspor'u penaltılarla 8-7 mağlup ederek 1. Lig'e yükselen Muğlaspor'un şampiyonluğu kentte coşku yarattı. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan finalin ardından Muğlalılar hem Bursa'da hem de kent merkezinde kutlamalara başladı.

Büyükşehir Belediyesi DE final heyecanını hem Bursa'da hem de Muğla'da yaşatmak için kapsamlı organizasyonlar gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 otobüsle Muğlalı taraftarlar Bursa'ya taşınırken, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da karşılaşmayı tribünden takip etti. Karşılaşma sonrası futbolcuları ve teknik heyeti tebrik eden Başkan Aras, Muğlaspor'un elde ettiği başarının tüm Muğla'nın gururu olduğunu ifade etti.

MENTEŞE KENT MEYDANI'NDA DEV EKRAN KURULDU

Final karşılaşmasını Bursa'da izleme fırsatı bulamayan vatandaşlar için de Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe Kent Meydanı'na dev ekran kuruldu. Kent meydanında bir araya gelen yüzlerce vatandaş, final coşkusunu hep birlikte yaşadı. Maç boyunca büyük heyecanın yaşandığı meydanda vatandaşlar, karşılaşmanın ardından gelen galibiyeti tezahüratlarla kutladı.

ŞAMPİYONLAR AKÇAOVA'DA KARŞILANACAK

Şampiyon takım bugün Muğla'ya dönüyor. Takım için saat 19.00'da Akçaova'da karşılama programı düzenlenecek. Aras'ın da katılacağı programın ardından takım, konvoy eşliğinde Menteşe'de ki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli'ne getirilecek. Burada taraftarlarla birlikte şampiyonluk coşkusu yaşanacak.