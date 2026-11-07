Muğlaspor TD Koşukavak, 5-0'lık yenilgi sonrası ligde kalmayı öncelik olarak gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğlaspor TD Koşukavak, 5-0'lık yenilgi sonrası ligde kalmayı öncelik olarak gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğlaspor TD Koşukavak, 5-0\'lık yenilgi sonrası ligde kalmayı öncelik olarak gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Turka Esenler Erokspor'a 5-0 yenildikleri maç sonrası ligde kalmanın öncelikli hedef olduğunu söyledi. Koşukavak, takımı ayağa kaldırmak için birlik ve sağduyuya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, üst üste alınan ağır mağlubiyetlerin ardından takımın toparlanması gerektiğini belirterek, ligde kalmanın öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Koşukavak, takımının Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Turka Esenler Erokspor'a 5-0 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı değerlendirmede, son iki haftada alınan kötü sonuçlara rağmen takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Takımın özellikle kadro kalitesi yüksek rakipler karşısında oyun kontrolünü sağlamakta zorlandığını ifade eden Koşukavak, tecrübe eksikliği ve bireysel hataların sonuçlara yansıdığını kaydetti.

Geçen hafta Kayserispor deplasmanında erken gelen gollerin ardından oyunun kontrolünü kaybettiklerini hatırlatan Koşukavak, benzer sorunları son karşılaşmada da yaşadıklarını belirtti.

Takımın öncelikli hedefinin ligde kalmak olduğunu, ağır mağlubiyetlerin ardından takımı yeniden ayağa kaldırmak için birlik ve sağduyuya ihtiyaç duyduklarını aktaran Koşukavak, "Benim öncelikli görevim bu takımı yeniden ayağa kaldırmak. Bu takım İstanbulspor'u 5-0 yenebiliyor, deplasmanda Manisa FK'yi mağlup edebiliyorsa gerçek rakiplerinin kim olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Üst seviye kadrolara ve oyunculara sahip takımlara karşı da oynamayı öğrenmeliyiz. Sakin kalıp hızlı şekilde toparlanmamız gerekiyor. Biz savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Esenler Erokspor cephesi

Turka Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise Muğlaspor karşısında aldıkları farklı galibiyetten memnun olduğunu belirterek, takımın gelişimini sürdürmesinin kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Skoru bulduktan sonra oyunun kontrolünü ellerinde tutmaya ve hücum etkinliğini artırmaya çalıştıklarını aktaran Karaman, özellikle rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunu daha iyi yönlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Takımın son haftalarda hücum performansını artırdığını anlatan Karaman, "Skor bizim açımızdan son derece sevindirici. Ancak benim için takımın ve oyuncu grubunun nasıl geliştiği, bu ligde nerelere gelebileceğimiz daha önemli." dedi.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a da destek veren Karaman, rakip takımın yeni kurulduğunu ve çok sayıda transfer yaptığını hatırlatarak, Koşukavak'ın tecrübeli ve bu ligin önemli teknik direktörlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
Yalçın KoşukavakMuğlasporTrendyolEsenlerGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Vatandaşa yedireceklerdi Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Şehir hastanesinde zehirlenme alarmı Hepsi adli vaka sayıldı Şehir hastanesinde zehirlenme alarmı! Hepsi adli vaka sayıldı
19:48
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
18:48
Polonya’da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü
Polonya'da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü
18:41
Yeni Parti’den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu İddia ünlü gazeteciden
Yeni Parti'den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu? İddia ünlü gazeteciden
18:06
Canlı anlatım: Liderlik maçında neler oluyor neler, iki gol var tempo süper
Canlı anlatım: Liderlik maçında neler oluyor neler, iki gol var tempo süper
17:55
Gazze’de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede?
16:55
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 19:50:47. #7.13#
SON DAKİKA: Muğlaspor TD Koşukavak, 5-0'lık yenilgi sonrası ligde kalmayı öncelik olarak gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android