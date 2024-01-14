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Muhabbettin Kapısı Aile: Anne ve Babalık Rolleri - Son Dakika
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Muhabbettin Kapısı Aile: Anne ve Babalık Rolleri

Edirne Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Muhabbettin Kapısı Aile: Anne ve Babalık Rolleri' başlıklı seminer, Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seminerde, İl Müftüsü Hasan Başoğlu ve Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, güçlü aile yapısının önemine vurgu yaptılar. Başoğlu, ailelerde birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini belirtirken, Köse ise ailenin toplum için sağlam bir kaledir olduğunu ifade etti.

Muhabbettin Kapısı Aile: Anne ve Babalık Rolleri
14.01.2024 - 13:53,
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Edirne Müftülüğünce "Muhabbettin Kapısı Aile: Anne ve Babalık Rolleri" başlıklı seminer düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen seminer, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu, açılışta yaptığı konuşmada güçlü ailenin kurulmasında anne ve babalara önemli roller düştüğünü söyledi.

Ailenin güçlü kılınması gerektiğini belirten Başoğlu, "Ailemizde sofra birliği, secde birliği ve sohbet birliği olması lazım. Böyle olursa ailelerimiz birlik ve beraberlik içinde yaşar. Önce güçlü aileyi, ardından güçlü toplumu ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek zorundayız." dedi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise güçlü aile yapısının toplum açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Aile yapısının sağlam tutulması gerektiğini anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Bizim geleneğimizde aile ve devlet birbiri üzerinden tanımlanır. Aile kendi içerisinde bir devlettir, devlet o milletin büyük halidir. Ailemizi güçlü tutmak zorundayız. Çünkü aile aynı zamanda toplum için sağlam bir kaledir. İnsanlar en fazla aile içerisinde kendilerini güvende hissederler. Bu çok değerli bir şey. Biz eğer ailemizi koruyamazsak hiçbir şeyimizi koruyamayız. Bizim bugün en güçlü kurumumuz ailemiz, Allah'a ne kadar şükretsek az. Ama problemlerimiz var. Aileyi koruyabilmek için anneler ve babalar çocuklarına karşı annelik ve babalık rollerini oynamalılar. Çünkü onlar sadece çocuk yetiştirmiyorlar, kendilerinden sonraki anne ve babaları yetiştiriyorlar."

Kaynak: AA
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Hasan Başoğlu, Edirne, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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