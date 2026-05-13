Muhabirin sorusu Trump\'ı küplere bindirdi: Aptal, sen zeki biri değilsin

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada yeni balo salonundan bahsetti. Salonun ihtiyaç nedeniyle büyütüldüğünü söyleyen Trump, “Bir balo salonumuz var. İhtiyacımız olduğu için boyutunu iki katına çıkardım. Böylece Beyaz Saray'a yakışır bir balo salonumuz olacak. Balo salonunun inşaatı şu anda planlanandan önce ilerliyor” ifadelerini kullandı.
Trump’ın açıklaması sırasında bir muhabir, “Maliyeti de iki katına çıktı” yorumunda bulundu. Bu sözlere sert tepki gösteren Trump, gazeteciye dönerek “Boyutunu iki katına çıkardım, aptal. Sen zeki biri değilsin” dedi.
Trump’ın sözleri kısa sürede gündem olurken, salondaki gergin anlar dikkat çekti.
