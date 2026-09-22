Muhalefet lideri Eisenkot, Netanyahu'nun seçim zaferini İsrail için felaket saydı - Son Dakika
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Muhalefet lideri Eisenkot, Netanyahu'nun seçim zaferini İsrail için felaket saydı

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İsrail'de 27 Ekim'deki seçimler öncesi muhalefet lideri Gadi Eisenkot, Netanyahu'nun seçimleri kazanmasının ülkesi için felaket olacağını söyledi. Eisenkot, 16 Ağustos 2023'te gönderdiği güvenlik uyarısına sadece alındı bildirimi geldiğini belirtti; Likud ise iddiaları yalanladı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler yaklaşırken kamuoyu araştırmalarında önde görünen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kazanmasının "ülkesi için felaket olacağını" söyledi.

İsrail'de bir radyo programına konuk olan Eisenkot, 7 Ekim'den haftalar önce, 16 Ağustos 2023'te Netanyahu'ya güvenlik durumunun kötüleşmesi konusunda uyarıda bulunduğu bir mektup gönderdiğini, buna karşılık sadece mektubun alındığına ilişkin bir bildirim ulaştığını aktardı.

İsrail'in 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılara başlarken savaş hedefleri arasında "İsrailli esirlerin geri getirilmesinin" yer almadığını ifade eden Eisenkot, Netanyahu ve kabinesini savaş hedeflerini değiştirmeye ikna etmek için 9 hafta uğraştığını vurguladı.

Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'te kendisine ihanet edildiği iddiasını değerlendiren Eisenkot, "Derin bir başarısızlık olduğu açık ancak ihanet yoktu. Netanyahu ihanet teorisini yayıyor ve İsrailliler ile devlet kurumları arasındaki güveni zedeliyor." ifadelerini kullandı.

"Netanyahu'nun seçimleri kazanması felaket olur" diyen muhalefet lideri, Netanyahu'yu "attığı her adımda yalan söyleyen biri" şeklinde nitelendirdi.

Netanyahu'nun partisi iddiaları yalanladı

Eisenkot'a yanıt veren Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi, yaptığı açıklamada, "Eisenkot yine yalan söylüyor." ifadesini kullandı.

Parti, İsrailli esirlerin Gazze'den geri getirilmesinin, Eisenkot savaş kabinesine katılmadan önce hedefler arasında bulunduğunu ileri sürerek, Netanyahu'nun 7 Ekim'den önce yaklaşan bir saldırı konusunda uyarıldığı iddialarını reddetti.

Parti, Eisenkot'u Demokratlar, İsrail Evimiz ve Arap partileri dahil olmak üzere muhalefet partileriyle hükümet kurmaya çalışmakla suçladı.

Kaynak: AA
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