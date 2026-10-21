Muhalif Machado, Venezuela'da seçim takvimi için 22 Ekim'de kitlesel gösteri istedi - Son Dakika
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Muhalif Machado, Venezuela'da seçim takvimi için 22 Ekim'de kitlesel gösteri istedi

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Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, seçim takviminin derhal açıklanması için ülke genelinde gösteri çağrısı yaptı. Vente Venezuela, 22 Ekim'de Caracas ve tüm eyaletlerde gösterilerde 2027 seçim takvimi ile Machado'nun dönüşüne izin verilmesinin isteneceğini duyurdu.

Venezuelalı muhalif lider ve 2025 Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado, devlet başkanlığı seçimlerinin takviminin "derhal açıklanması" talebiyle halka meydanlara inerek gösteri yapması çağrısında bulundu.

Machado, ABD merkezli X sosyal medya hesabı platformundan, ülke genelinde kitlesel protesto çağrısı yaptı.

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez hükümetinden, derhal seçim takviminin belirlenmesini isteyen Machado, "Çocuklarınızla gidin, ailenizi götürün, başınız dik bir şekilde bayrağınızı taşıyın. Bu sürecin her birimize bağlı olduğuna inanın çünkü Venezuela özgür olacak. Tüm dünya görsün: iste gerçek tablo budur." ifadesini kullandı.

Machado, teslimiyetçi bir anlayışı reddettiklerini vurgulayarak, "Bize defalarca 'Durum bundan ibaret, sineye çekin' dediler. Ancak biz mücadele ederek değişimin önünü açtık.(Devlet Başkanı Nicolas) Maduro yönetiminin yargı önünde hesap verme noktasına gelmesi ve halkın yeniden sokaklara çıkması bu kararlılığın sonucudur. Halkı meydanlara davet edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Caracas ve tüm eyaletlerde eş zamanlı gösteriler

Vente Venezuela (VV) partisi yetkililerinden Carlos Fernandez de düzenlediği basın toplantısında, 22 Ekim Perşembe günü başkent Caracas ve tüm eyaletlerde eş zamanlı gösteriler düzenleneceğini açıkladı.

Fernandez, gösterilerde 2027 başkanlık seçim takviminin açıklanması ve muhalif lider Maria Corina Machado'nun ülkeye dönüşüne izin verilmesinin talep edileceğini belirtti.

Machado, ABD'nin kendisini müzakerenin dışında tuttuğunu öne sürmüştü

Machado, 17 Ekim'deki açıklamasında, ülkesinde iktidar partisi ile muhalefet arasında yürütülen müzakerelere ABD'nin kendisini dahil etmediğini iddia etmişti.

Buna karşın ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Machado'nun partisi Vente Venezuela'nın görüşmelere davet edildiği belirtilerek, "Maria Corina'nın ne zaman isterse ülkesine dönme konusunda tam hakkı vardır." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA
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