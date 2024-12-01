Muhalifler, Esad\'ın Savaş Uçaklarını Ele Geçirdi

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- Sivilleri bombalayan savaş uçakları artık muhaliflerin elinde

Muhalifler Esad'ın savaş uçaklarına ve mühimmatlarını ele geçirdi

HAMA - Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı saldırı başlatan silahlı muhalif grupların kuzeydeki Hama kent merkezine ilerleyişleri sürerken, Esad güçlerine ait savaş uçağı ve mühimmatları ele geçirdi.

Suriye'de Esad rejimi güçleriyle günlerdir çatışan Heyet Tahrir Eş- Şam'ın önderliğindeki muhalif gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama kent merkezine ilerliyor. Muhalifler, Suriye Ordusu'na ait savaş uçakları depoları ve bunlara ait mühimmatları ele geçirdi.

Silahlı gruplar Hama'nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini de rejim güçlerinden aldı. Zeynel Abidin Dağı'nı da kontrol altına aldı.