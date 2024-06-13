Muhammed Hatemi, reformist adayı desteklediğini açıkladı

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İran'da reformistlerin lideri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, cumhurbaşkanı seçiminin reformist adayı Mesud Pezeşkiyan'ı desteklediğini duyurdu.

İran devriminin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ailesine ait "Jamaran.news" haber sitesine göre, eski Cumhurbaşkanı Hatemi, cumhurbaşkanı adaylarından Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulunan "birçok değerli ismin" Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmesinden üzüntü duyduğunu belirten Hatemi, "Adaylar onay almadan önce de söylediğim gibi Reform Cephesi adaylarını destekleme konusunda kararlıyım." dedi.

Hatemi, "Milletin maslahatını, refahını ve reformlar isteyen bir vatandaş olarak Dr. Pezeşkiyan'a oy vereceğimi duyuruyorum." ifadelerini kullandı.