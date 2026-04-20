Muhammed'in Karanlık Dünyası

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından geriye kalan patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak, görme yetisini ve sol elinin parmaklarını kaybeden Filistinli çocuk Muhammed Avde, çocukluğunu doyasıya yaşayamadığını ve tek isteğinin yeniden görmek olduğunu söyledi.

Filistinli Muhammed, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle engelli hale gelen binlerce çocuktan sadece biri.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıldan fazla süren saldırılarından geriye kalan mühimmat nedeniyle Muhammed, hem görme yetisini hem de sol elindeki parmaklarından bazılarını kaybetti.

Dünyası kararan ve günlük yaşantısını destek almadan sürdüremeyen Filistinli çocuk, Gazze'de sağlık sisteminin soykırım saldırılarında ağır hasar alması nedeniyle tedavi edilemiyor.

Muhammed, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlere sınırlama getirmesi nedeniyle Gazze dışında tedavi olmayı bekleyen 20 binden fazla hasta ve yaralıdan biri.

Görme engellilerin bağımsız şekilde hareket etmelerini sağlayan (beyaz baston) çubuğa mahkum olan Muhammed, bir an önce sağlığına kavuşmayı ve yeniden görmeyi istiyor.

Yaşadığı yaralanmanın ardından tedavi olabilmek için Gazze dışına çıkmayı bekleyen Filistinli çocuk Muhammed AA'ya konuştu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Avde ailesi, İsrail saldırılarının neden olduğu yıkımdan dolayı hem sağlık hem de eğitim alanında ciddi zorluklarla mücadele ediyor.

İsrail saldırılarında altyapının büyük ölçüde tahrip edildiği bölgede, binlerce yaralı gibi Muhammed de sınırlı imkanlar nedeniyle tedaviye erişemiyor.

İsrail saldırılarında evleri yıkılan ve şu anda çadırda yaşamak zorunda kalan acılı ailenin yaşadığı koşullar, özellikle görme engelli bir çocuk için daha ağır sonuçlar doğuruyor.

Küçük Muhammed yaşadığı zorluklara dikkati çekerek, çadır ortamında rahat edemediğini ve basit ihtiyaçlarını bile tek başına karşılamakta zorlandığını anlattı.

"Bütün çocukluğumu kaybettim"

Hayallerinden vazgeçmediğini dile getiren Muhammed, "Benim hayalim; okumak, seyahat etmek, tedavi olmak ve daha iyi bir insan olmak." dedi.

Kendi başına yürümek, okumak ve günlük işlerini bağımsız şekilde yapabilmek istediğini ifade eden Muhammed, "Tekrar görmek istiyorum, bu yaralanma yüzünden bütün çocukluğumu kaybettim." ifadelerini kullandı.

Muhammed hayatını karartan değişimi, "Gazze'nin kuzeyinde yaralandım, görme yetimi ve elimi kaybettim. Çok üzüldüm ama buna da şükür." diyerek hayata nasıl tutunduğunu anlattı.

Eğitimini sürdürmeye çalışıyor

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları kaynaklı yaşadığı tüm zorluklara rağmen eğitimine devam etmeye gayret eden Muhammed, ailesiyle birlikte Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'a giderek eğitimini sürdürüyor.

Küçük Filistinlinin eğitim imkanları, İsrail'in saldırıları nedeniyle ciddi şekilde kısıtlanmış durumda. Gazze'deki okullarda araç-gereç ve öğretmen eksikliği gibi bir çok nedenden dolayı eğitim kalitesinin dikkat çekici şekilde düştüğü biliniyor.

Okul gününü anlatan Muhammed, derslere katıldığını, arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini ancak imkanların yaşanan savaş nedeniyle oldukça sınırlı olduğunu söyledi.

"Artık sadece karanlığı görüyor"

Baba Hüsam Halid Avde, oğlunun İsrail ordusunun geride bıraktığı mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralandığını belirterek, Muhammed'in bu olayda görme yetisini tamamen kaybettiğini ve sol elindeki dört parmağını yitirdiğini anlattı.

Muhammed'in dünyayı artık sadece karanlık olarak algıladığını kaydeden baba Avde, çocuğunun zaman zaman "Baba, şimdi gece mi gündüz mü?" diye sorduğunu aktararak, yaşadıkları çaresizliği dile getirmeye çalıştı.

Baba Avde, oğlunun durumunu, onun yeniden görme umuduna dikkat çekerek, Muhammed'in daha önce gören bir çocuk olduğunu, hayatı tanıdığını ve şimdi yeniden görebilmenin hayalini kurduğunu söyledi.

"Bir baba olarak tek isteğim, oğlumun beni yeniden görebilmesi"

Gazze'de sağlık sisteminin büyük ölçüde çöktüğünü vurgulayan baba Avde, oğlunun tedavisini tamamlayabilmesi için Gazze dışına çıkabileceğini umut ettiklerini ifade ederek, "Bir baba olarak tek isteğim, oğlumun beni yeniden görebilmesi." diye konuştu.

Gazze'de insani kriz derinleşiyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybederken, on binlerce kişi yaralandı. Sağlık altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğü bölgede, ağır yaralı hastaların neredeyse tamamı tedavi edilmeyi bekliyor.

Uluslararası kuruluşlara ve Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, kentte yaklaşık 18 bin hasta ve yaralının yurt dışında tedaviye ihtiyacı bulunurken, sınır kapılarındaki kısıtlamalar bu süreci zorlaştırıyor.

Muhammed Avde'nin hikayesi, Gazze'de saldırılar sonrası ortaya çıkan insani krizin, özellikle çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisinin çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.