Muhammed'in Müzik İle Yeniden Hayata Tutunması - Son Dakika
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Muhammed'in Müzik İle Yeniden Hayata Tutunması

Muhammed\'in Müzik İle Yeniden Hayata Tutunması

Saldırıda elini kaybeden Muhammed, keman çalarak hayata tutunmaya çalışıyor ve umut arıyor.

24.09.2024 11:16
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İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda elini kaybeden 14 yaşındaki Muhammed Ebu Iyda, ampüte edilmiş eline kumaş parçasıyla bağladığı yay ile müzik aletini çalıyor.

Kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı sakinlerinden Muhammed, İsrail'in saldırıları nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle birlikte Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okullardan birine sığındı.

Babası kuzeyde kaldığı için ailesinin su ve yiyecek ihtiyacını temin etme görevini üstlenen Muhammed, Temmuz 2014'te Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Sirac Okulunun hedef alındığı saldırıda şarapnel isabet etmesi sonucu elini kaybetti.

Saldırı öncesinde okulda ud eğitimi alan Muhammed, sağ elini kaybettiği için udu bırakmak zorunda kaldı ancak yılmadı ve zoru başararak keman çalmaya başladı.

Kemanla yeniden hayata tutunan Muhammed, şimdilerde protez ele kavuşmak, Gazze dışına çıkmak ve okumak istiyor.

Muhammed'in elini kaybetmesi son değil başlangıç oldu

Edward Said Enstitüsünde müzik eğitmenliği yapan, keman çalan ve şarkı söyleyen 16 yaşındaki Sema Rami Necm, Muhammed'in keman çalmaya başlamasında en büyük etken oldu.

Kendisi de 2 milyon Gazzeli gibi evini terk ederek güneye göç eden Necm, göç sırasında geri dönecekleri umuduyla kemanını yanına aldı ancak dönemedi.

Kemanın çadırda bir süre hiç kullanılmadan durduğunu söyleyen Sema, "Bir gün neden keman çalmadığımı ve çocuklara bunu öğretmediğimi düşündüm. Sonrasında çadır kentlere ve sığınma merkezlerine gidip çocuklara eğitim vermeye başladım. Bu çocuklardan biri de Muhammed Ebu Iyda'ydı." dedi.

Muhammed'in başlangıçta ud eğitimi aldığını ancak okulun vurulmasından sonra eğitiminin yarıda kaldığını kaydeden Sema, şöyle devam etti:

"Umudumuzu yitirmemek adına Muhammed'in yeniden bir müzik aleti çalmasını istedim. Muhammed'in elinin ampüte edilmesi her şeyin sonu değil bilakis başlangıcıydı. Kemanın arşesini Muhammed'in ampüte edilmiş eline bağlamayı düşündüm. Ud için iki ele de ihtiyaç var ancak kemanda böyle bir yöntem kullanarak başarabileceğimizi düşündüm."

Uzuvlarını kaybetmiş nice önemli şahsiyeti örnek aldılar

Muhammed başlangıçta çok zorlandığını ve eli yeni ampüte olduğu için çok acı çektiğini ifade eden Sema, daha sonra aleti sevdiğini ve kemanla arasında bir dil oluştuğunu ve şimdilerde kemancı olmak istediğini aktardı.

Çocuklara ilk defa eğitim verdiği için biraz zorlandığını anlatan Sema, "Muhammed'e elinin ampüte edilmesinin dünyanın sonu olmadığını göstermek ve ona umut aşılamak istedim. Bu şekilde uzuvları ampüte edilmiş ancak önemli yerlere gelmiş bilim adamları ve şahsiyetler olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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