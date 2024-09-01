Muhammet Khalvandi Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler F57 cirit atmada Muhammet Khalvandi gümüş madalya kazandı.
Milli para atlet Muhammet Khalvandi, erkekler F57 cirit atma finalinde 49.97 metrelik atışıyla ikinci olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı gümüş madalyayla tamamladı.
Khalvandi, Türkiye'ye Paris Paralimpik Oyunları'ndaki 10'uncu madalyayı getirdi.
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