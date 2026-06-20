Muharrem Ayı'nda Birlik Mesajı - Son Dakika
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Muharrem Ayı'nda Birlik Mesajı

Muharrem Ayı\'nda Birlik Mesajı
20.06.2026 00:10
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Cihannüma Derneği'nin düzenlediği programda, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Cihannüma Derneği ve Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı" programı, Yenikapı Mevlevihanesi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, muharrem ayının ve Kerbela hadisesinin taşıdığı anlamların önemli olduğunu söyledi.

Kerbela hadisesinin Müslümanlar için büyük bir imtihan olduğunu ifade eden Erdoğan, "O günden bugüne ekilen nifak tohumları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birbirimizi tanımaktan, birbirimizle selamlaşmaktan, birbirimizle aslında çok doğal kurabileceğimiz köprüleri kurmaktan alıkoyan nice meselenin adeta başlangıcını teşkil ediyor." dedi.

Erdoğan, birlik beraberliğin yeniden sağlanabilmesi için iletişimin güçlenmesine ve birlikte zaman geçirmeye başlanmasına ihtiyaç duyulduğunu, böylece çocuklara bazı değerleri zorlanmadan aktarabileceklerini dile getirdi.

Dünyada kötülük ve belanın kol gezdiği bir zaman diliminde olduklarını anlatan Erdoğan, "Bu zamanda bizim, dünyaya umut vadedecek değerleri bu topraklarda yaşatmamız lazım. Çünkü dünyada mayası böylesine temiz, böylesine güzel, bu kadar huzur verebilmiş başka yer yok. Anadolu toplumunun ve Anadolu insanının, burayı Anadolu yapan, bu toprakları bize vatan kılan değerleri yaşama ve yaşatma konusunda bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Bu birlikteliğin de buna katkı sağladığından hareketle, buluşmamızın muharremin bereketi içerisinde hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cihannüma Derneği Genel Başkanı Selim Cerrah ise muharrem ayının hüzün, acı, direniş ve umut ayı olduğunu belirtti.

Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin mücadelesinin hatırlanması gerektiğini belirten Cerrah, "Hazreti Hüseyin'i anlarken, hatırlarken, yad ederken ona kıyan zalimlere nefret kusmak yerine onun mücadelesine öykünmek ve ucunda ölüm olsa bile şehadet şerbetini baş tacı bilmekle mükellefiz." diye konuştu.

Türkiye'nin tarih boyunca büyük acılar yaşadığını dile getiren Cerrah, birlik, dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Şahin ise Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki duruşunun bugün de önemli mesajlar taşıdığını belirtti.

Şahin, "Hazreti İmam Hüseyin'in Kerbela'da haksızlığa karşı duruşu, ölümü, mücadelesi, bize adalet ve inanç uğruna bedel ödemeyi ifade ediyor." dedi.

Muharrem ayının sadece matem olmadığını ifade eden Şahin, insanın bugüne yönelik sorumluluklarını hatırladığı bir dönem olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Muharrem ve Kerbela, her Müslüman'ın ortak mektebidir"

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez de Kerbela'nın bütün Müslümanlar için ortak bir anlam taşıdığını söyledi.

Muharrem ve Kerbela'nın Müslümanlar için bir mektep olduğunu vurgulayan Görmez, şunları söyledi:

"Bu mektep sadece Sünnilerin, Şiilerin, Alevilerin, ehl-i tarikin mektebi değil. Mümin olan her insanın, yeryüzünde nerede olursa olsun yaşayan her Müslüman'ın ortak mektebidir. Bu mektep bir ibret mektebidir. Hepimizin dersler ve ibretler alması gereken çok büyük bir mekteptir. Bizim bu mektebi sadece bir matem ile senede bir anmamız, sadece tarihte yaşanmış bir hadiseye dönüştürmemiz doğru değildir. Bu ibret mektebi, Hazreti Hüseyin'in uğruna canını verdiği adaleti, özgürlüğü, merhameti yeniden ihya etmek için başvuracağımız bir mekteptir. Sadece belli bir zümrenin mektebi değildir, hepimizin ortak mektebidir. Bu sebeple hepimizin üzerinde düşünmesi gereken gerçek husus Hüseyince yaşamanın yollarını aramaktır."

Programa, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Mevlüt Uysal, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, muharrem ayı vesilesiyle oruç açma ve lokma paylaşımı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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