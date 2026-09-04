Muharrem İnce, CHP ve YENİ Parti'ye ittifak çağrısı yaptı - Son Dakika
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Muharrem İnce, CHP ve YENİ Parti'ye ittifak çağrısı yaptı

Muharrem İnce, CHP ve YENİ Parti\'ye ittifak çağrısı yaptı
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Muharrem İnce, CHP ve YENİ Parti'ye seslenerek belediyeler üzerinden yürütülen tartışmaların sonlandırılmasını istedi. İnce, asıl mücadelenin Cumhuriyet'i ve kurumlarını yok eden iktidara karşı verilmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Muharrem İnce, CHP ve YENİ Parti'ye belediyeler üzerinden çağrı yaparak, "Herkes savaş baltalarını gömmelidir. Menderes ve Üsküdar'da yaşananları görüyoruz. Esas mücadele Cumhuriyet'i, Cumhuriyet'in kurumlarını, değerlerini yok eden iktidara karşı verilmelidir" dedi.

Muharrem İnce, sosyal medya hesanbından CHP ve YENİ Parti'ye çağrıda bulundu. İktidara karşı mücadele çağrısı yapan İnce, şunları kaydetti:

"CHP'lilere ve Yeni Parti'lilere sesleniyorum; Herkes savaş baltalarını gömmelidir. Menderes ve Üsküdar'da yaşananları görüyoruz. Esas mücadele Cumhuriyet'i, Cumhuriyet'in kurumlarını, değerlerini yok eden iktidara karşı verilmelidir. Biz birbirimizle kavga edersek; olan geleceğimize, yarınlarımıza, Cumhuriyetimize olur."

Kaynak: ANKA

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