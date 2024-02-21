Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi

Cumhur İttifakı\'nın AK Parti\'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi

Muharrem Tutuş, İzmit'te düzenlenen bir programda Cumhur İttifakı'nın aday listesinin İzmit'e ve Kocaeli'ne hayırlı olmasını diledi. Tutuş, yeni İzmit'in inşası için gerçek belediyecilik markası üzerine çalışacaklarını belirtti.

21.02.2024 12:15
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Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, belediye meclis üyeliği adaylarıyla bir araya geldi.

İzmit'te bir restoranda düzenlenen programda konuşan Tutuş, Cumhur İttifakı'nın aday listesinin, İzmit'e ve Kocaeli'ne hayırlı olmasını diledi.

Hedeflerine değinen Tutuş, "Biz Cumhur İttifakı olarak hemşerilerimizin mutluluğu ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ilkesi çerçevesinde, 'gerçek belediyecilik' markası üzerine yeni İzmit'i inşa etmek için bir araya gelmiş kadrolarız. İzmit'imizi hizmet ve eser siyasetiyle buluşturmaya hazırız ve kararlıyız. Vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle, hazırız, kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, BBP İzmit İlçe Başkanı Batıkan Mehmet Akballı ve belediye meclis üyeliği adayları katıldı.

Kaynak: AA

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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