Muharrem Tutuş, Manav Kültürü Dernekler Federasyonu ile bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, Manav Kültürü Dernekler Federasyonu Başkanı Şükrü Başaran ve federasyon üyesi dernek başkanlarıyla bir araya geldi.
İzmit ilçesindeki dernek binasında düzenlenen programda konuşan Tutuş, yıllardır siyasetin içerisinde çeşitli görevlerde bulunduğunu, bu süreçte İzmit'e hep katkı sunmaya çalıştığını söyledi.
Tutuş, çıktığı bu yolda destek verenlere teşekkür ederek, "Arkama baktığımda, gerçekten bir iz bıraktığımı görüyorum. Yaşadığımız şehre hizmet etmek, katkı sunmak, geliştirmek, hepimizin boynunun borcu." ifadelerini kullandı.
Dernek üyelerine projelerini anlatan Tutuş, şöyle konuştu:
"Neredeyse tüm hemşehri derneklerini gezdik, gezmeye de devam ediyoruz. Bizler seçimden seçime meydanlara çıkan bir anlayışta hiç olmadık. Zaten sürekli bir aradaydık. Sizler de bu yolun en başından beri yanımda oldunuz. Allah razı olsun, olmaya da devam ediyorsunuz. 31 Mart itibariyle, İzmit'te tertemiz bir sayfa açacağız. İzmit'imizi tümüyle kucaklayarak, ortak akıl ve istişare kültürü ışığında herkesin kendini bulduğu bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız. Bize inanan ve güvenen hemşehrilerimin boynunu eğdirmeyeceğim."
Tutuş'a, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, meclis üyeliği adayları ve partililer eşlik etti.
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