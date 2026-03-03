Muhasebeciler Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhasebeciler Günü Kutlandı

Muhasebeciler Günü Kutlandı
03.03.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzunköprü Belediyesi, Muhasebeciler Günü'nde etkinlik düzenledi. Başkan Martin katıldı.

Uzunköprü Belediyesi tarafından Muhasebeciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Ediz Martin de katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre programda, muhasebecilik mesleğinin ekonomik düzenin sağlıklı işleyişindeki önemine vurgu yapıldı.

Martin, kamu ve özel sektörde mali disiplinin sağlanmasında önemli görev üstlenen muhasebecilerin Muhasebeciler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

-Trakya Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı programına 5 yıl akreditasyon

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisans Programı, Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) tarafından 5 yıl süreyle tam akreditasyon aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre program, 27 Şubat 2026–27 Şubat 2031 tarihleri arasında geçerli olmak üzere akredite edildi.

Uzunköprü'de "Ramazan'da Sağlık Programı" başlatıldı

Uzunköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ramazan ayında "Ramazan'da Sağlık Programı" başlattı.

Program kapsamında halk, koruyucu sağlık, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, bağımlılıkla mücadele ve ruh sağlığı konularında bilgilendiriliyor.

Sağlık merkezlerinin tanıtımı yapılarak, basamaklı sağlık hizmetlerinden faydalanma ve destek noktalarına ulaşma yöntemleri aktarılıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhasebeciler Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron, Fransa’nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı
İsrail Lübnan’daki binayı havaya uçurdu İşte o anlar İsrail Lübnan'daki binayı havaya uçurdu! İşte o anlar
Dubai’de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı Dubai'de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı
Yunanistan, Fransa’nın “nükleer şemsiyesi“ altına girmeye hazırlanıyor Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:50
Dünyaca ünlü golcü İran’da savaşacak mı Beklenen açıklama geldi
Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 16:24:14. #7.11#
SON DAKİKA: Muhasebeciler Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.