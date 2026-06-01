Muhittin Böcek Soruşturmasında Tutuklanan Zuhal Böcek Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhittin Böcek Soruşturmasında Tutuklanan Zuhal Böcek Tahliye Edildi

01.06.2026 19:41  Güncelleme: 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan gelini Zuhal Böcek, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

(İSTANBUL) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan gelini Zuhal Böcek, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek hakkında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olması sürecinde "rüşvet" verdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesine karar verilen Zuhal Böcek tahliye edildi.

Zuhal Böcek, 30 Nisan'da soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, 3 Mayıs'ta çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhittin Böcek Soruşturmasında Tutuklanan Zuhal Böcek Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Bebek Sahili’nde teknede çıkan yangın söndürüldü Bebek Sahili'nde teknede çıkan yangın söndürüldü
Şara ile Trump telefonda görüştü: Gündemde Suriye’ye yönelik yaptırımlar var Şara ile Trump telefonda görüştü: Gündemde Suriye'ye yönelik yaptırımlar var
Cam Silme Esnasında Düşen Kadın Hayatını Kaybetti Cam Silme Esnasında Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var

19:54
Tarkan ücretsiz konser verecek
Tarkan ücretsiz konser verecek
19:16
İsrail, Lübnan’da hastaneyi vurdu Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail, Lübnan'da hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:10
Canlı anlatım: Maç gollerle başladı
Canlı anlatım: Maç gollerle başladı
18:43
Kabine sonrası CHP’ye uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’deki “mutlak butlan“ tartışmalarına ilk yorum
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
18:36
AVM’de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
18:14
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 20:56:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Muhittin Böcek Soruşturmasında Tutuklanan Zuhal Böcek Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.