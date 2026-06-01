Muhittin Böcek Soruşturmasında Tutuklanan Zuhal Böcek Tahliye Edildi

(İSTANBUL) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan gelini Zuhal Böcek, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek hakkında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olması sürecinde "rüşvet" verdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesine karar verilen Zuhal Böcek tahliye edildi.
Zuhal Böcek, 30 Nisan'da soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, 3 Mayıs'ta çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.
