Muhittin Böcek\'ten cezaevinden orman yangını mesajı

(ANTALYA) - Tutuklanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, Antalya ve farklı illerde devam eden orman yangınlarına ilişkin cezaevinden bir mesaj paylaştı.

Böcek, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Antalyalılar, sevgili hemşehrilerim, sizleri en derin duygularımla hasretle selamlıyorum. Öncelikle Antalya'mızdaki ve diğer illerimizdeki orman yangınlarını görünce ciğerim yandı. Her ne kadar bu yangınlarda dört duvar arasında olsam da kalbim sizlerle birlikte. Bu süreçte yangınlarla ilgili mücadele eden başta Sn. Valimiz Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Başkanlığımız, vekilimiz, itfaiye ve çalışma arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, AFAD, Orman Teşkilatımız ile tüm kurum ve kuruluşlarımıza, gönüllülerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcımız olsun. Yangınların el birliğiyle kısa zamanda kontrol altına alınmasını, tekrarının yaşanmamasını temenni ediyorum."