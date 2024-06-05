Muhsin Yazıcıoğlu Davası: FETÖ'nün Talimatıyla Müdahale İddiasıyla Yargılanan Sanıkların Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu Davası: FETÖ'nün Talimatıyla Müdahale İddiasıyla Yargılanan Sanıkların Duruşması Devam Ediyor

Muhsin Yazıcıoğlu Davası: FETÖ\'nün Talimatıyla Müdahale İddiasıyla Yargılanan Sanıkların Duruşması Devam Ediyor

FETÖ'nün talimatıyla müdahale edildiği iddia edilen BBP kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 19 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuksuz sanıklardan bazıları hazır bulundu. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi ve beraatlarını talep etti. Davanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ana soruşturma dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi. Mahkeme heyeti duruşmayı 16 Ekim 2024'e erteledi.

05.06.2024 15:05
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Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddia edilen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları katıldı. FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi timinde yer aldığı gerekçesiyle yargılandığı başka davada mahkum edilen bu davanın tutuksuz sanığı Davut Uçum, duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, merhum Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Mavuş Ocak ile yakınları, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Davut Uçum, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, helikopterdeki cihazların kaybolmasının asıl sorumlularının kaza soruşturma heyeti olduğunu öne sürdü.

Sunduğu delilerin tamamının iddianamede yer almadığını ve bazı bilgi ve belgelerin mahkemeden gizlendiğini iddia eden Uçum, beraatını istedi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, bu davanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam eden "ana soruşturma" dosyasıyla birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Sanık Ebubekir Semih Yüksekkaya'nın avukatı Zafer Tınazcı da deliller ile olayın sorumlusunun kaza soruşturma heyeti olduğunun ortaya çıktığını iddia ederek söz konusu kişiler hakkında işlem yapılmasını talep etti.

Tınazcı, "Müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz ya da dosyanın bilirkişiye tevdi edilip rapor tanzim edilerek gerçek kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz. İki aletin kimde olduğu deliller ile ortaya çıkmıştır, olmayan aletlerin çalınması söz konusu olamaz, adil yargılama hakkı ihlal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Sanık Aydın Özsıcak'ın avukatı Ayten İzmirli de müvekkili hakkında beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı, duruşmayı 16 Ekim 2024'e erteledi.

Dava süreci

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 25 Aralık 2020'de Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Bu dava dosyası ile helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak'ta birleştirilmiş, sanıklardan 7'si her iki dosyada da yer aldığı için Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık sayısı 20'ye çıkmıştı. Sanıklardan Muharrem Tunç'un vefatı nedeniyle sanık sayısı 19'a düşmüştü.

Kaynak: AA

Muhsin Yazıcıoğlu, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhsin Yazıcıoğlu Davası: FETÖ'nün Talimatıyla Müdahale İddiasıyla Yargılanan Sanıkların Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika

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