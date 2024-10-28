Muhtar, Alzheimer Hastası Kimsesizin Vasilik İsteği Üzerine Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muhtar, Alzheimer Hastası Kimsesizin Vasilik İsteği Üzerine Gözaltına Alındı

Muhtar, Alzheimer Hastası Kimsesizin Vasilik İsteği Üzerine Gözaltına Alındı

Beyoğlu'nda Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Muhtarı Aysel Kılıçkaya, Alzheimer hastası ve kimsesiz 78 yaşındaki Doğan Doğan Z.'nin vasiliğini almak için baskı yaptığı ve maaş kartını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın ardından adliyeye sevk edilen muhtar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28.10.2024 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğan Can CESUR/ -BEYOĞLU Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Muhtarı Aysel Kılıçkaya, Alzheimer hastası ve kimsesiz olan 78 yaşındaki adamın vasiliğini istediği, maaşını ve maaş kartını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen muhtar, adli kontrolle şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 24 Ekim Perşembe günü saat 11.45 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Muhtarı Aysel Kılıçkaya (44) iddiaya göre Alzheimer hastası ve kimsesiz Doğan Doğan Z.'nin (78) evine sık sık giderek vasiliğini almak için baskı yapmaya başladı. Olay günü Doğan Doğan Z.'nin yanına ihtiyaçlarını karşılaşmak için gelen 30 yıllık arkadaşı Fazilet Ç. (68), muhtar Aysel Kılıçkaya ile karşılaştı. Doğan Doğan Z.'nin vasiliğini istediğini duyan Fazilet Ç. ile muhtar Kılıçkaya arasında tartışma yaşandı.

MAAŞINI VE KARTINI GASBETTİ İDDİASI

Bu sırada Fazilet Ç.'yi iten muhtar Aysel Kılıçkaya, Doğan Doğan Z.'nin çantasından maaşını ve maaş kartını alarak evden çıktı. Olayın ardından Doğan Doğan Z. ve Fazilet Ç.'nin emniyete giderek şikayetçi olması üzerine polis çalışma başlattı. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğinin çalışması sonucu muhtar Aysel Kılıçkaya gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Kılıçkaya, suçlamaları kabul etmedi. İşlemleri tamamlanana Kılıçkaya, 'gasp (yağma)' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Aysel Kılıçkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhtarın 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca muhtarın cep telefonuna savcılık talimatıyla el koyulduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mustafa Çelebi, Doğan Can, İstanbul, Güvenlik, Beyoğlu, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtar, Alzheimer Hastası Kimsesizin Vasilik İsteği Üzerine Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 06:32:41. #1.13#
SON DAKİKA: Muhtar, Alzheimer Hastası Kimsesizin Vasilik İsteği Üzerine Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.