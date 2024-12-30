Muhtar Hilda Cöcen Koku, Atık Yağ Toplama Kampanyasıyla Doğaya Katkı Sağlıyor

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Kadın muhtardan örnek davranış, atık yağları ev ev dolaşarak topluyor

Muhtar Hilda Cöcen Koku, "Mahallede kapı kapı dolaşarak hem bilgilendiriyorum hem de mevcutta varsa atık yağları toparlıyorum"

HATAY - Hatay'da mahalle muhtarı Hilda Cöcen Koku, doğaya zararı saymakla bitmeyen ve kanalizasyon sisteminde tıkanıklığa neden olan atık yağları ev ev gezerek topluyor.

Asrın felaketi sonrası Hatay'da kanalizasyon sisteminde sıklıkla sorun yaşanma başlamış ve tıkanmalar yaşanmıştı. Hatay Büyükşehir Belediyesi kentte yaşanan sorunların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürürken İskenderun ilçesi Pirireis Mahalallesi muhtarı Hilda Cöcen Koku, kanalizasyon sisteminin tıkanmasına etken olan atık yağ sorunu için çözüm üretti. Atık yağların lavaboya dökülmesinin önüne geçmek isteyen muhtar, ev ev dolaşarak atık yağ toplamaya başladı. Kanalizasyon sisteminin ve su kirliliğinin önüne geçmek için hayata geçirilen kampanya mahallede yaşayan vatandaşların da takdirini topladı.

"Mahallede kapı kapı dolaşarak hem bilgilendiriyorum hem de mevcutta varsa atık yağları toparlıyorum"

Kanalizasyon sisteminde tıkanıklığa neden olan atık yağların lavaboya dökülmesinin önüne geçmek için atık yağları toplamaya başladığını ifade eden Piri reis Mahalle muhtarı Hilda Cöcen Koku, "6 Şubat depreminde çok bir felaket yaşadık. Yerin üstü yıkıldığı gibi altı da aynı şekilde yıkıma uğradı ve biz bu yıkımdan sonra mahallede sürekli su taşmaları meydana geliyordu, bu taşkınların sebebi altyapının tıkanmasından kaynaklıydı ve çok sık olmaya başladı. Kanalizasyon açma işlemleri yapılırken ben şunu fark ettim, sadece deprem kaynaklı bir taşma olmadığını aslında lavabolara dökülen atık yağların sebebiyet verdiğini anladık. Bu atık yağlar zaman içerisinde donuyor kanalizasyonu tıkıyor ve tıkadıktan sonra da maalesef ki her yerde taşmalar meydana geliyor. Bu sorunun nasıl önüne geçebilirim diye düşünürken araştırma yaptım ve araştırmada öğrendiğim kadarıyla bu atık yağlar aslında çok değerli bir geri dönüşüm maddesiymiş atık yağların biyodizel ve sabun gibi ürünlere dönüştürülüyormuş. Bunlar toplama kararı alarak bir kampanya başlattım ve mahalledeki ev hanımları başta olmak üzere herkes bu kampanyaya destek verdi, çok güzel geri dönüşümler aldık. Böyle mahallede kapı kapı dolaşarak hem bilgilendiriyorum hem de mevcutta varsa atık yağları toparlıyorum. Bazen muhtarlığa getiriyorlar ve biz muhtarlıkta bu yağları biriktiriyoruz. Son bir haftayla beraber topladığımız yağ yirmi litreyi geçti" dedi.

"Biz ev hanımları olarak muhtarımıza destek veriyoruz"

Ev hanımı 53 yaşındaki Rukiye Geylan, atık yağın sudan ayrıştırmasının zor olduğunu ifade ederek "Atık yağ toplama kampanyasını çok güzel buldum hatta Hilda Hanım bu projeyi başlatmadan önce bizim küçük bir sohbet olmuştu, bu atık yağların bayağı bir sorun olduğunu öğrendim hem tıkanma adına hem de temizleme adına bayağı bir su sarfiyatı oluyor. Bizim muhtarımızı ben destekliyorum, aynı zamanda bu konuda da ona yardım etmek istiyorum. En azından o suya karıştığını biliyorum geri dönüşümde çok zorlanılacağını biliyorum. Tabii bunu mühendislerimiz çok daha iyi bilir ama en azından biz bir ev kadını olarak ev hanımları olarak muhtarımıza destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.