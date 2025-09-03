Muhtar İntihar Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muhtar İntihar Etti

Muhtar İntihar Etti
03.09.2025 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın’da muhtar Bayram Ali Doğa, zeytin ağacına iple asılarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Hamitler Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Doğa (52), kendini zeytin ağacına iple asarak intihar etti.

MUHTAR, KENDİNİ ASARAK CANINA KIYDI

Olay, saat 17.30 sıralarında kırsal Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. İki dönemdir muhtarlık görevini yürüten evli, 2 çocuk babası Bayram Ali Doğa, iddiaya göre, mahallenin girişinde bulunan bahçede, kendisini zeytin ağacına iple astı.

Bayram Ali Doğa'yı ağaçta asılı gören bir kişi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bayram Ali Doğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bayram Ali Doğa'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İncirliova, 3-sayfa, Zeytin, Güncel, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtar İntihar Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
Maduro’dan ABD’ye sert tepki: Trump’ın ellerini kana bulamaya çalışıyorlar Maduro'dan ABD'ye sert tepki: Trump'ın ellerini kana bulamaya çalışıyorlar
Heyelanın yuttuğu köyde 1000’den fazla kişi öldü, 6 ülkeden dayanışma mesajı geldi Heyelanın yuttuğu köyde 1000'den fazla kişi öldü, 6 ülkeden dayanışma mesajı geldi
Türkiye’nin 32 yıllık giyim devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 32 yıllık giyim devi konkordato ilan etti
Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç aylarca yüzünü gizlediği aşkıyla nikâh masasına oturdu Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç aylarca yüzünü gizlediği aşkıyla nikâh masasına oturdu
Hawaii’deki Kilauea Yanardağı’nda 32’inci patlama 100 metreye kadar lav püskürdü Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 32'inci patlama! 100 metreye kadar lav püskürdü

23:17
CHP’de Gürsel Tekin’in ardından bir ihraç talebi de Barış Yarkadaş’a
CHP'de Gürsel Tekin'in ardından bir ihraç talebi de Barış Yarkadaş'a
23:13
Akılalmaz iddia Koca ormanı küle çeviren yangına, küçücük bir hayvan neden oldu
Akılalmaz iddia! Koca ormanı küle çeviren yangına, küçücük bir hayvan neden oldu
23:07
İngiltere’den 16 yaş altına enerji içeceği satışına yasak
İngiltere'den 16 yaş altına enerji içeceği satışına yasak
22:38
İstanbul’da Cumhuriyet Savcısı boğazı kesilerek öldürüldü
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı boğazı kesilerek öldürüldü
22:27
Mısır 40 bin askeri sınıra yığdı Özel kuvvetler hazır bekliyor
Mısır 40 bin askeri sınıra yığdı! Özel kuvvetler hazır bekliyor
22:05
Gaziantep’te kasaptan mide bulandıran düzenek: Bozuk etleri vatandaşa yedirmiş
Gaziantep'te kasaptan mide bulandıran düzenek: Bozuk etleri vatandaşa yedirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2025 01:16:37. #7.11#
SON DAKİKA: Muhtar İntihar Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.