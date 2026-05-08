Muhtar Niyazi Çahan Zeytin Bahçesinde Ölü Bulundu
Muhtar Niyazi Çahan Zeytin Bahçesinde Ölü Bulundu

08.05.2026 20:19
Selendi'de muhtar Niyazi Çahan, traktöründe av tüfeğiyle ölü bulundu. Soruşturma sürüyor.

MANİSA'nın Selendi ilçesinin kırsal Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Çahan (50), zeytin bahçesinde traktörünün üzerinde av tüfeğiyle vurularak ölmüş halde bulundu.

Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Çahan, bugün öğlen saatlerinde, traktörü ile zeytin bahçesini sürmeye gitti. Saat 16.00 sıralarında bahçenin yarından geçen bir kişi, Çahan'ın traktöründe hareketsiz şekilde durduğunu fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Çahan'ın av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Çahan'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Selendi Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Çahan'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

