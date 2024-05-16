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Muhtar ve köy halkı el ele verdi, 3 öğrencisi olan okulu yeniledi

SİVAS - Sivas'ta muhtar ve köy halkı el ele verdi köyde bulunan atıl vaziyetteki ilkokulu öğrenciler ve öğretmen için yeniledi.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Eskiçubuk köyünde, Köy sakinleri, eğitimin kalitesini artırmak ve çocukların daha iyi bir ortamda öğrenmelerini sağlamak için bir araya geldi. Köy halkı ve muhtarın öncülüğünde, üç öğrenci ve bir öğretmenin bulunduğu küçük köy okulu baştan aşağı yenilendi.

"Eğitim öğretim seviyesini yükseltmek için elimizden geleni yaptık"

31 Mart mahalli seçimlerinde muhtar seçilen köy muhtarı Ekrem Şenol, "Seçim sürecinde vaatlerim vardı. Vaatlerim arasında da köy okulunu yenilemek vardı. Bina, bahçe, duvar atıl durumdaydı. Mevcut durumda şu an okulumuzda öğrenci var fakat okulun kapatılma durumu da var. Bizler köy halkı olarak okulun kapatılmasını istemiyoruz. Eğitim öğretim seviyesini daha da yükseltmek için elimizden geleni yaptık ve en güzel hale getirdik. Kalan eksiklerimizi de tamamlayacağız. Köylünün de desteği oldu. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

"Okulumuz eğitim öğretime uygun hale geldi"

Okul standartlarının yükseltilmesi çocukları mutlu etti diyen öğretmen Ramazan Köse, "Okuluma ilk başladığımda burada okulun eğitim öğretimi için uygun olmayan şartlar vardı. Yeni köy muhtarımız sayesinde okulumuz eğitim öğretime uygun hale geldi. Okul standartlarının yükseltilmesi çocuklarımızı mutlu etti" şeklinde konuştu.