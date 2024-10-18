Muhtarlar Günü'nde Torbalı'da Kahvaltı Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Muhtarlar Günü'nde Torbalı'da Kahvaltı Etkinliği Düzenlendi

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi ve günlerini kutladı. Etkinliğe katılan Kaymakam Adem Çelik de muhtarların kamu hizmetindeki önemine vurgu yaptı.

18.10.2024 15:12  Güncelleme: 16:13
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(İZMİR) - Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Etkinlikte Başkan Demir, muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Beyaz Kafe'de gerçekleşen organizasyona Başkan Demir'in yanı sıra, Torbalı Kaymakamı Adem Çelik, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Yoğun katılım ile gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı Övünç Demir muhtarlar ile yakından ilgilenerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Kahvaltının hemen ardından ise Başkan Demir ve Kaymakam Çelik muhtarlara hediye takdim ederek günlerini kutladı.

Demir: "Sizler mahallelerimizde hemşehrilerimizin gözü kulağısınız"

Kahvaltı organizasyonunda muhtarların gününü kutlayan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Değerli muhtarlarımız sizler mahallelerimizde hemşehrilerimizin gözü kulağısınız. Sizlerle iletişim kurmamız, mahallelerimizdeki sorunlara vakıf olmamız anlamına geliyor. Sizlerle omuz omuza mücadele etmemiz mahallelerdeki sorunları çözmemiz demektir. Sadece Torbalı'da değil ülkece zor günlerden geçiyoruz. Elimizden gelen desteği mahallelerimize vermeye çalışıyoruz. İnşallah belediyemizde mali disiplini oturttuktan sonra çok daha verimli şekilde mahallelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz, iyi ki geldiniz. Tekrardan muhtarlar gününüzü kutluyorum" diye konuştu.

Çelik: "Sizlere kapımız her zaman açık"

Torbalı Kaymakamı Adem Çelik de yaptığı konuşmada "Değerli muhtarlarımız hepinizin muhtarlar gününü kutluyorum. Bugün sizlerle belediyemizin organizasyonunda düzenlenen kahvaltı etkinliğinde birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve keyif duyuyorum. Muhtarlarımız, bizim sahadaki elimiz, kolumuz. Vatandaşın bizlerle olan iletişim kurması noktasında en temel en kıymetli kamu görevlilerisiniz. Vatandaşlarımız ilk olarak sizlere geliyor, taleplerini sizlere iletiyorlar ve sizlerde bu talepleri kamu kurumlarımıza iletiyorsunuz. Bu noktada sizlerin rolü çok kıymetli. Ben muhtarlar gününüzü tekrardan kutlarken böylesi güzel organizasyonlarda yeniden sizlerle beraber olacağımın sözünü vermek istiyorum. Sizlere kapımız her zaman açık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muhtarlar Günü'nde Torbalı'da Kahvaltı Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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