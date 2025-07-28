Muhtarlar için Eğitim Protokolü İmzalandı

Konya genelindeki 1137 mahalle muhtarının eğitim faaliyetlerine ilişkin Konya Valiliği ile Selçuk Üniversitesi arasında imzalanan "Muhtar Eğitim Programı" protokolünün tanıtım toplantısı yapıldı.

Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, muhtarların kamu yönetimindeki öneminin yadsınamayacağını söyledi.

Kamu yönetiminde idari yapının muhtarlıktan başladığını belirten Akın, "Hepimiz biliyoruz ki muhtarlarımız vatandaşla devlet arasındaki temel yapı taşıdır. Belki vatandaşlarımız her makama kolaylıkla ulaşamayabilir, ancak sizler, onların adına sorunları ve talepleri bizlere ileten, ihtiyaçlarını ilgili mercilerle paylaşan ve çözüm üreten birer köprü vazifesi görüyorsunuz. Bugüne kadar sunduğunuz hizmetler için hepinize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Eğitim programının hem muhtarlar hem de vatandaşlar için faydalı olacağını dile getiren Akın, "Vatandaşımıza daha etkin hizmet sunulmasına katkı sağlayacağına inandığımız konular belirlenerek program oluşturuldu. Bu kapsamda, eğitim sunumlarını gerçekleştirmek üzere Selçuk Üniversitemizle iş birliği yaptık. Sayın Rektörümüze ve üniversitemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akın, kent merkezinde başlayan eğitim programının, tüm muhtarlara ulaşması için ilerleyen günlerde Akşehir ve Ereğli eğitim merkezlerinde devam edeceğini bildirdi.

Toplantıya Vali Akın'ın yanı sıra İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, belediye başkanları, kurum müdürleri, Konya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hamdi Demir ve mahalle muhtarları katıldı.